Для ветерана войны из Чегдомына устроили концерт под окнами дома в день рождения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны Георгия Широкова с юбилеем. Для него устроили концерт прямо под окнами дома в день 95-летия. Лично поздравил Георгия Федоровича глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Георгий Широков - ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». В районе он остался один из ветеранов. Раньше здесь проживал 1771 участник войны, - рассказали в правительстве. - Георгий Широков в 17 лет прошел обучение в снайперской школе и отправился на фронт. Первый бой - на Гатчине. Георгий Федорович имеет множество наград и орденов.

Как говорит ветеран, День Победы для него главный праздник. В этот день он обязательно выпьет 100 граммов фронтовых за товарищей, за победу. В день рождения ветерана под его окнами организовали концерт, что стало приятной неожиданностью для Георгия Федоровича. Глава района лично поздравил ветерана.

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