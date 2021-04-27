«Диктант Победы» пройдет на десяти площадках в Хабаровске

«Диктант Победы» пройдет на 10 площадках в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет очередная ежегодная акция «Диктант Победы». Хабаровчане могут проверить свои знания как в режиме онлайн, так и в очном формате. Сейчас в городе готовится больше десяти площадок для проведения мероприятия, среди которых школы, университеты, колледжи и воинские части. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- В этом году несколько вопросов в диктанте будут посвящены первому году войны и юбилеям советских полководцев. На тестовый блок дается 45 минут, в нем 20 вопросов по датам и пять по региональным событиям, - рассказали в мэрии.

Онлайн-формат диктанта пройдет на сайте диктантпобеды.рф. Такой диктант - проект международного уровня. Его цель - пробудить интерес у людей к тем событиям, которые оставили глубокий след в истории страны, в ее прошлом. Также мероприятие направлено на проверку знаний по истории. Старт акции намечен на 29 апреля, в 16:00.

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