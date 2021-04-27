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Общество27 апреля 2021 6:27

Ко Дню Победы жители Хабаровского края могут отправить открытки, не выходя из дома

Открытка выбирается на сайте, пишется поздравление, и почтальон кладет ее в почтовый ящик получателя
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Ко Дню Победы жители Хабаровского края могут отправить открытки не выходя из дома

Ко Дню Победы жители Хабаровского края могут отправить открытки не выходя из дома

Фото: Почта России

«Почта России» продолжает выпуск серии праздничных дизайнерских открыток, которые можно выбрать на сайте компании с доставкой по России. По традиции почтальон доставит поздравительную открытку в почтовый ящик.

- Поздравлять родных и близких с Победой почтовыми открытками - это добрая традиция в нашей стране. Теперь необязательно отправлять открытку в почтовом отделении. В преддверии 9 Мая мы предлагаем пять видов оригинальных дизайнерских открыток, которые можно отправить на сайте market.pochta.ru, не выходя из дома, - рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Наталья Чековитова.

При оформлении открытки необходимо написать поздравление и указать адрес получателя.

Почтовые карточки изготовлены из плотной бумаги с глянцевым покрытием. Открытки с сайта «Почты России» отправляются на следующий день после оформления. Проверить статус доставки можно по трек-номеру с помощью мобильного приложения или сайта «Почты России».

Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей. Именную поздравительную открытку доставит почтальон по указанному адресу в красочном конверте.

Еще одним подарком для людей старшего возраста может стать газета или журнал. В онлайн-каталоге на сайте «Почты России» и в мобильном приложении можно выбрать печатные издания на любой вкус. Общественно значимые газеты, журналы для приусадебного хозяйства, издания о рыбалке и многое другое. Все желающие могут оформить подписку на издания для своих родственников или участвовать в благотворительной акции «Дерево добра», оформив подписку в пользу любого дома для ветеранов.