Глава региона и начальник УФСИН обсудили ресоциализацию заключенных в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края во время рабочей встречи пообщался с Юрием Дорохиным, начальником УФСИН России по Хабаровскому краю, генерал-майором внутренней службы. На встрече обсудили развитие производственного сектора УИС, в частности вопросы ресоциализации осужденных. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В Хабаровском крае функционирует 11 исправительных учреждений, в которых содержатся осужденные, лишенные свободы. Всего порядка семи тысяч человек пребывают в них. В этих местах с осужденными проводится работа по ресоциализации, то есть им стараются привить навыки, которые помогут адаптироваться в будущем, после освобождения, в обществе, - рассказали в правительстве. - Если человек, будучи в заключении, имеет возможность получить и получает новую профессию, то это один из больших шагов на пути к этой ресоциализации.

В регионе осужденные могут получить образование по 33 профессиям. Причем не только для работы в местах лишения свободы на производстве. Но и в целом востребованных профессий на рынке труда. После освобождения они могут применить полученные знания для устройства на работу.

Михаил Дегтярев отметил во время встречи, что вопрос трудоустройства и занятости осужденных по освобождению - важный и значимый, потому что люди возвращаются в общество, и общество должно видеть и участвовать в их становлении на путь исправления. Народ заинтересован в том, чтобы осужденные адаптировались, завели семьи, пошли работать.

- За 2020 год из двух с половиной тысяч освобожденных в крае решили остаться свыше полутора тысяч человек. А это дополнительные руки, дополнительные трудовые ресурсы для экономики, - сказал Михаил Дегтярев.

Сейчас в колониях региона работает порядка десяти предприятий, где трудятся заключенные. Производят в крае около 300 наименований продукции.

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