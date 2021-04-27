На городские и краевые деньги отремонтируют 15 хабаровских дворов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в текущем году будут ремонтировать дворовые территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В планах привести в нормальное состояние 15 дворов. На эти цели край и город выделят 31,1 миллиона рублей. Собственники в эти работы вкладываться не будут. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Сегодня состоялось заседание общественной комиссии, где жители определили дизайн-проекты и смету на работы, - рассказали в мэрии. - В список на ремонт вошли 274 двора. За прошлые несколько лет отремонтировали 122.

Во дворах устанавливают освещение, ставят лавки и урны, асфальтируют подъездные пути, заменяют дорожное полотно.

- Отремонтируют дворы на улицах Ладожской, 21; Ватутина, 16 и 18; Олега Кошевого, 31; Стрельникова, 8; Трехгорной, 52; Бойко-Павлова, 7, 11 и 9; в квартале Пограничный, 1; а также на Льва Толстого, 44; Калинина,131; Биробиджанской, 4; в переулках Зеленоборском, 8 и Свободном, 9, - рассказали в мэрии.

В следующем месяце будут выбираться подрядные организации. Работы проведут и закончат этим летом.

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