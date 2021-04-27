Дежурные группы откроют в детсадах Хабаровского края на майские праздники

Дежурные группы откроют детсадах Хабаровского края на майские праздники
Фото: Правительство Хабаровского края
По указу президента страны Владимира Путина, с 4 по 7 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты. Однако в детских садах будут открывать дежурные группы, чтобы люди, занятые на эти дни работой, могли оставлять детей под присмотром. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
- Правительство Хабаровского края приняло решение об организации открытия таких групп на эти дни. Для того чтобы ребенок посещал дежурную группу, необходимо обратиться к администрации детского сада, - сообщили в правительстве.
Образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы работать в эти дни не будут. Ребята отдохнут. Однако в школах, где выпускники готовятся к экзаменам, будут проходить консультации по предметам.
Для одиннадцатиклассников был назначен день сдачи итогового сочинения на 5 мая, теперь сдачу перенесут и сообщат о новых сроках дополнительно.
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