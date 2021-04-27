Школьники Хабаровского края потренировались сдать информатику на компьютерах Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае организовали тренировочную сдачу экзамена по информатике и ИКТ. Тренировка потребовалась, так как в крае планируют сдавать этот предмет теперь на компьютере. Пока организаторы отрабатывали алгоритмы действий, школьники тренировались, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Во время тренировки задействовали все аудитории и технику, которая будет использоваться на самом экзамене, - рассказали в правительстве. - Всего попробовал сдать экзамен 591 выпускник. Проверкой занимается робот, а не люди.

В 81 аудиторию для тренировки завезли лучшую технику. Прошло также еще одно тестирование без учащихся. В экзамен теперь включено программирование, таблицы и информационный поиск. Версия экзамена размещена на сайтах ФТЦ и ФИПИ, выпускники могут потренироваться там. На данное время на экзамен по информатике заявились 1005 выпускников. Пройдет он 24 и 25 июня.

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