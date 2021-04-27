Бизнесмен Никита Божок стал «Народным предпринимателем» Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае большинством голосов жителей выбран победитель номинации «Народный предприниматель» конкурса «Предприниматель года». Именно в этой номинации можно было проголосовать онлайн всем жителям, тогда как лучших в остальных номинациях выбирает конкурсная комиссия. Голосование проходило в течение пяти дней, свой голос можно было оставить на портале малого и среднего бизнеса. По результатам голосования определен Никита Божок - предприниматель. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Никита Божок набрал 23,5% голосов избирателей. Лауреатом признан Николай Скалюк, за него голоса отдали почти 17% избирателей. За звание лучшего в этой номинации сражались 64 претендента. Всего в голосовании приняло участие рекордное число людей - 15221, - рассказали в правительстве.

К слову, эта номинация введена недавно, ее утвердили в конкурсе в 2019 году, но она сразу получила популярность. Эту номинацию считают самой престижной в конкурсе и сравнивают со спортивным званием - абсолютный чемпион. Само голосование было кардинально честным и прозрачным. Проголосовать один человек мог лишь один раз, так как уведомление об отданном голосе отправлялось на почту избирателя, то есть «подкрутить» голоса было нельзя. Остальных лауреатов и победителей назовут 26 мая, как раз в день российского предпринимательства.

Напомним, в конкурсе представлено 17 отраслевых номинаций. Вручать награды будет лично Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Получение почетных призов и наград из рук первого лица края стало уже доброй традицией на этом конкурсе.

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