Проект детского туризма от Хабаровского края участвует в конкурсе на премию «Хрустальный компас» Фото: Правительство Хабаровского края

Проект Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края и Регионального центра детско-юношеского туризма КГАОУ ДО РМЦ под названием «С рюкзаком по краю» стал участником конкурса на премию «Хрустальный компас». В конкурсе участвуют проекты в сфере географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия территорий. Проект от Хабаровского края собрал в себе маршруты туристических походов по территориям региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Идея проекта заключается в способствовании развитию детского туризма. В сборнике представлены самые интересные с точки зрения географии и истории местности, проект направлен на вызов интереса у населения посетить эти места, - отметили в правительстве.

Также проект может быть полезен для организации учебного и просветительского процесса туристско-краеведческого направления, для педагогов и организаторов походов. Сборник окажется в местных библиотеках.

Отдать свой голос за проект можно в режиме онлайн на сайте rus-compass.ru. Голосование продлится до 30 апреля.

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