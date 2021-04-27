Проект детского туризма от Хабаровского края участвует в конкурсе на премию «Хрустальный компас»
Фото: Правительство Хабаровского края
Проект Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края и Регионального центра детско-юношеского туризма КГАОУ ДО РМЦ под названием «С рюкзаком по краю» стал участником конкурса на премию «Хрустальный компас». В конкурсе участвуют проекты в сфере географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия территорий. Проект от Хабаровского края собрал в себе маршруты туристических походов по территориям региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
- Идея проекта заключается в способствовании развитию детского туризма. В сборнике представлены самые интересные с точки зрения географии и истории местности, проект направлен на вызов интереса у населения посетить эти места, - отметили в правительстве.
Также проект может быть полезен для организации учебного и просветительского процесса туристско-краеведческого направления, для педагогов и организаторов походов. Сборник окажется в местных библиотеках.
Отдать свой голос за проект можно в режиме онлайн на сайте rus-compass.ru. Голосование продлится до 30 апреля.
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