В Хабаровском крае за день произошло семь лесных пожаров
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае участились случаи возгораний. Каждый день регистрируются новые очаги огня, которые требуют немедленного реагирования пожарных. За сегодняшний день, 27 апреля, в крае тушили семь очагов. В числе погорельцев Бикинский район, Верхнебуреинский, Вяземский, Амурский и Хабаровский. Горят на местности леса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
- На тушении сейчас задействованы 82 сотрудника лесоохраны, используется 14 единиц техники. К тушению привлечены и воздушные суда. Обычно ликвидация пожара занимает до суток. Проблема в том, что пока тушится один пожар, в другой части края возникает уже другой. Поэтому это постоянная работа, которой занимаемся круглосуточно, - отметил председатель краевого комитета лесного хозяйства Вадим Сабуров.
В будущие выходные в Хабаровском крае пройдут массовые рейды по профилактике и предотвращению лесных пожаров. Сотрудники органов будут выявлять поджигателей и нарушителей. Напомним, с середины этого месяца в крае введено ограничение на посещение лесов, в том числе запрещено жечь костры и прочее. Нарушителей ждет административное наказание.
Вадим Сабуров призвал жителей проявить благоразумие и в майские праздники вести себя в соответствии с требованиями безопасности и режима. Дачников же просят не сжигать траву, тем более что это строго запрещено.
Напомним, штраф для физлица за нарушение режима варьируется от 5 до 8 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма куда внушительнее - до полумиллиона рублей.
Краевые власти просят население региона быть внимательнее - в случае обнаружения пожара в лесу или на сторонней территории немедленно сообщать на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00. Это необходимо для оперативного выезда и тушения пожаров.
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