15,2 миллиона рублей субсидий получат краевые СОНКО

В Хабаровске зоотерапию развивают уже не первый год Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Рейтинг возглавила Хабаровская краевая общественная организация по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж». Им удалось набрать наибольшее количество баллов по своему проекту «Оружие Победы». В рамках проекта организаторы проведут мероприятия в 12 населенных пунктах края.

Вторыми в рейтинге стали представители АНО Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь». Активисты получили субсидию на проект «Особый клининг», который поможет обучиться уборке молодым людям с ментальной инвалидностью. Планируется создание учебной модели мастерской, в которой ребят обучат производительному труду.

Третье место получил проект «Мое здоровье - добрый конь», также направленный на работу с людьми с ОВЗ. Автор проекта - общественная организация «Хабаровский краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов» - подготовит программу адаптации для детей-инвалидов с ДЦП, расстройствами аутического спектра, задержкой психоречевого развития через занятия иппотерапией. В Хабаровске зоотерапию развивают уже не первый год.

- Тематика проектов-конкурсантов обширна. Много заявок поступило в области дополнительного образования, просвещения и науки, а также культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, - отметили в главном управлении внутренней политики края.