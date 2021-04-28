За сутки коронавирус выявили только у жителей Хабаровска и района
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. за минувшие сутки, 27 апреля в регионе отметилась заболеваемость только в краевой столице и в районе. Так, за прошлый день диагноз поставили 22 хабаровчанам и четырем жителям Хабаровского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
- Всего за сутки заболело 26 человек, а выздоровело 38. Еще восемь пациентов сражаются с вирусом, пребывая в тяжелом состоянии. Троих перевели на искусственное дыхание, - рассказали в минздраве.
За весь прошлый год с самого начала пандемии в крае ковидом заразились 51616 человек, из этого числа выздоровели 49462 жителя. на данное время на ковидных койках лежат 319 пациентов из 1775 лечащихся. Дома проходят лечение почти полторы тысячи человек. В регионе идет вакцинация от этой заразы.
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