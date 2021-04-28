За сутки коронавирус выявили только у жителей Хабаровска и района Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. за минувшие сутки, 27 апреля в регионе отметилась заболеваемость только в краевой столице и в районе. Так, за прошлый день диагноз поставили 22 хабаровчанам и четырем жителям Хабаровского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Всего за сутки заболело 26 человек, а выздоровело 38. Еще восемь пациентов сражаются с вирусом, пребывая в тяжелом состоянии. Троих перевели на искусственное дыхание, - рассказали в минздраве.

За весь прошлый год с самого начала пандемии в крае ковидом заразились 51616 человек, из этого числа выздоровели 49462 жителя. на данное время на ковидных койках лежат 319 пациентов из 1775 лечащихся. Дома проходят лечение почти полторы тысячи человек. В регионе идет вакцинация от этой заразы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.