В Хабаровске началось благоустройство новых скверов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовало благоустройство новых скверов. По плану в текущем году в порядок приведут пять территорий, причем на одной из них установят архитектурные сооружения. Уже идет работа на сквере по улице Ленинградской, возле «Восхождения». Тут планируют сделать шахматный сквер. На местности можно будет поиграть в огромные шахматы прямо на улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Помимо этого будут установлены декоративная ротонда и удобные скамьи. Также озеленители хотят украсить место деревьями и кустарниками дальневосточных пород, - рассказали в мэрии.

«Сквер пограничной славы» тоже благоустраивают. Здесь работа уже на финальном этапе. В сквере появятся тропинки, велодорожки и лавочки. Остальные территории начнут благоустраивать в ближайшее время. В «Сквере врачей» сделают скульптурную композицию в честь медиков, работающих в период пандемии на «горячих» объектах. На «Узах дружбы» установят тренажеры. В «Северном» появится новая зона «Сквер русских сказок».

Город потратит почти 70 миллионов рублей на эти цели.

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