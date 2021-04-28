Вопросы улучшения условий труда обсудили профсоюзы и власти Хабаровского края

Вопросы повышения условий труда обсудили профсоюзы и власти Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В преддверии праздника Мира и Труда в Хабаровске состоялась встреча профсоюзов. В числе участников были представители городских и краевых организаций, а также студенческие коллективы. На мероприятии обсуждали важные вопросы - рост доходов, уважение общества к профессии, улучшение условий и повышение качества труда. Михаил Дегтярев отметил, что наш регион отличают трудолюбие, профессионализм и нацеленность людей на результат. Встреча и обсуждение прошли в формате диалога. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Важнейшие вопросы мы намерены решать в тесном взаимодействии с профсоюзным объединением края. В качестве инструмента будем использовать соглашение между краевым правительством, Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов и Союзом работодателей региона, - отметил глава региона. - В крае принимаются меры по восстановлению занятости людей. Этот вопрос особенно актуален из-за пандемии. Трудоустроить планируется порядка девяти тысяч человек. Сейчас работу дали уже почти 700.

В регионе заработал сервис «Персональный менеджер работодателя», он помогает проводить онлайн-собеседования с потенциальными работниками. Сервис протестировали уже 44 конторы. Один из важнейших вопросов сегодня - долги в организациях. Край этот вопрос решает. Уже погашено порядка 176 миллионов рублей задолженности. Также в регионе состоится тематическая акция - «Хабаровский край - за легальный труд!». Эта акция направлена на недопущение выплаты зарплаты «в конверте» и легализацию занятости.

В ходе встречи прошло награждение сотрудников за достижения на работе в рамках марафона «Гордость края - люди труда!».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.