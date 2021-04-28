Хабаровчанка получила ушибы лица в результате ДТП в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На дорогах краевой столицы вчера, 27 апреля, произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. В одном из них есть пострадавшая - женщина. Она была пассажиром. В результате аварии, которая случилась на улице Павла Морозова из-за небезопасного разворота и, как следствие, столкновения двух машин, женщина получила ушибы лица. В больницу ее не положили, лечится дома, амбулаторно. Об этом сообщила ГИБДД города Хабаровска.

- За минувший день в Хабаровске зарегистрировано 286 нарушений правил дорожного движения. Из них в пьяном виде катались семь водителей. Пять машин выехали на полосу встречного движения. На «красный» проехали семь автомобилей, - рассказали в госавтоинспекции.

Пешеходов не пропустили 19 водителей. Сами же пешеходы нарушили правила шесть раз. Один водитель неправильно перевозил ребенка, а 10 нарушителей не пристегнулись ремнями безопасности.

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