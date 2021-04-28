Михаил Дегтярев проведет прямой эфир в социальных сетях 28 апреля Фото: Социальные сети

Сегодня, 28 апреля в 19:00, Михаил Дегтярев проведет прямой эфир в социальных сетях. Площадка «ВКонтакте» запустит онлайн-трансляцию, где глава региона будет общаться с жителями и отвечать на вопросы. Состоится эфир на официальной странице Хабаровского края.

Напомним, Михаил Дегтярев накануне сообщил жителям региона о том, что он зарегистрировался в «ТикТоке». Также глава региона активно общается с людьми в «Одноклассниках»и «Инстаграме».

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