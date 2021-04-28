Почта России изменит режим работы отделений в майские праздники Фото: Почта России

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Хабаровского края.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья.

C 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Отделения почты сегодня - это многопрофильные и многофункциональные офисы, где за один визит можно закрыть максимальное количество бытовых вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить ЖКХ, отправить денежный перевод или приобрести страховку. Чтобы сэкономить время обслуживания в отделениях, клиенты могут воспользоваться сервисами предоплаченных и предзаполненных отправлений, предварительной записью или простой электронной подписью. В 2019 году к этой услуге подключились 14,7 миллиона человек, в 2020 году 10,1 миллиона человек.