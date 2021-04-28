Хабаровчанин, сбивший зимой насмерть двух человек, может отправиться за решетку на семь лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в преступлении по части пятой статьи 264 УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
- Следствие выяснило, что этой зимой, 13 февраля, на улице Дикопольцева близ «Платинум Арены» автомобиль сбил насмерть двоих женщин. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе на переулке Студенческом. Из-за полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия обе женщины погибли, - рассказали в прокуратуре.
Мужчина сообщил следствию, что не увидел женщин, так как его ослепило солнце.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;