Хабаровчанин, сбивший зимой насмерть двух человек, может отправиться за решетку на семь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в преступлении по части пятой статьи 264 УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

- Следствие выяснило, что этой зимой, 13 февраля, на улице Дикопольцева близ «Платинум Арены» автомобиль сбил насмерть двоих женщин. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе на переулке Студенческом. Из-за полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия обе женщины погибли, - рассказали в прокуратуре.

Мужчина сообщил следствию, что не увидел женщин, так как его ослепило солнце.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.