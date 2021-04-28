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Общество28 апреля 2021 5:33

Хабаровчанин, сбивший зимой насмерть двух человек, может отправиться за решетку на семь лет

Причиной наезда мужчина называет плохую видимость из-за солнца
Оксана ШЕМЕТОВА
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Хабаровчанин, сбивший зимой насмерть двух человек, может отправиться за решетку на семь лет

Хабаровчанин, сбивший зимой насмерть двух человек, может отправиться за решетку на семь лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в преступлении по части пятой статьи 264 УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

- Следствие выяснило, что этой зимой, 13 февраля, на улице Дикопольцева близ «Платинум Арены» автомобиль сбил насмерть двоих женщин. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе на переулке Студенческом. Из-за полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия обе женщины погибли, - рассказали в прокуратуре.

Мужчина сообщил следствию, что не увидел женщин, так как его ослепило солнце.

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