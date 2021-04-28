Свыше 25 тысяч детей из малоимущих семей Хабаровского края отдохнут в летних лагерях Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 25 тысяч детей, которые растут в малоимущих семьях, и дети-инвалиды смогут этим летом отправиться на отдых в санаторий или летний детский лагерь. Правительство региона выделит на эти цели 156 миллионов рублей. В первый летний месяц 151 ребенок из коренных малочисленных народов Севера поедет в загородный лагерь «Океан». Все ребята - активисты. Они занимаются спортом или творчеством. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Еще одна льготная категория, это дети-инвалиды. Для ребят с тяжелыми нарушениями развития, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, на побережье Японского моря будет организована профильная смена «Ласковое море», - добавили в правительстве.

Эта смена будет проходить в августе. Детям и сопровождающим оплатят путевки на 12-дневный срок и сам проезд до места и назад. Всего будет 165 детей и 163 взрослых. Ребятам из малоимущих семей путевки оплатят независимо от уровня дохода.

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