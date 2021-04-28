Третьи сутки бушует пожар на мусорной свалке в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Уже третьи сутки на мусорной свалке в Биробиджане пожарные борются с огнем. Локализовать пожар пока не удается. Пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области сообщила «Комсомолке», что на месте до сих пор работают пожарные отряды.

- С огнем на свалке пожарные борются уже три дня. Сейчас спасатели занимаются проливкой очагов, - сообщили в МЧС.

В день, когда пожар начался. На место отправился мэр областной столицы, что бы оценить масштабы бедствия. Над свалкой запустили беспилотник для определения более точной картины. После визита на мусорную свалку Александр Головатый собрал совещание, где были определены меры по ликвидации пожара.

Напомним, в Биробиджане действует особый противопожарный режим. Разведение костров и палов сухой травы запрещены.

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