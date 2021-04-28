Будут ли продавать алкоголь в Хабаровском крае на майские праздники 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда Владимир Путин сообщил о том, что дни с 1 по 10 мая будут не рабочими, в социальных сетях и интернет-пабликах распространилась информация о возможном запрете продажи алкоголя в эти дни. «Комсомолка» выяснила, можно ли будет купить алкогольные напитки в Хабаровском крае в период с 1 по 10 мая.

Роспотребнадзор информацию о возможном запрете продажи алкоголя сразу же опроверг и сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что такие фейковые новости гуляют по всей стране, а не только по Хабаровскому краю.

- Никаких распоряжений или указов о запрете продажи алкоголя на майские праздники или выходные дни с 1 по 10 мая не поступало, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ажиотаж в социальных сетях и неподдельная паника среди населения региона остались неоправданными. Любители горячительных и не очень напитков смогут приобрести товар в праздники.

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