Фестиваль «Амурские волны» начнется в Хабаровске 24 мая Фото: Правительство Хабаровского края

В краевом центре 24 мая начнется девятый Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны».

Из-за эпидемии ковида в нынешнем году участвовать в концертной программе будут лишь российские военные оркестры и детские коллективы. Закончится фестиваль 1 июня. Зрители мероприятия увидят марш-парад из девяти коллективов на главной улице краевой столицы. В их числе Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Дети тоже выступят на фестивале. Среди участников оркестры, играющие на духовых инструментах. Всего будет 10 команд. Помимо местных оркестров выступят ребята из ЕАО и Приморья, - добавили в правительстве.

Такой фестиваль призван не прекращать традиционные открытые концерты, а также воспитывать в детях и молодежи патриотизм.

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