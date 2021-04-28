Три учреждения Хабаровского края выиграли гранты на оборудование рабочих мест для инвалидов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стали известны результаты конкурса на получение грантов для оборудования рабочих мест для инвалидов. Получат деньги в текущем году три организации: школа-интернат №2 и детский дом №5 в Хабаровске, судомеханический техникум в Городе юности. Здесь работодатели создадут условия для работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Создать и оборудовать одно такое рабочее место стоит порядка ста тысяч рублей. На них можно купить технику или необходимое оборудование для рабочего процесса, - рассказали в мэрии.

Напомним, в 2020 году технологический колледж Хабаровска выиграл грант, и в заведении сделали рабочее место для повара. Уже с 1 декабря он начал работать.

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