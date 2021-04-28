Следователи заинтересовались инцидентом с матерью пятерых детей, которую не переселили из аварийного жилья в Хабаровском крае

Следователи заинтересовались инцидентом о матери пятерых детей, которую не переселили из аварийного жилья в Хабаровском крае Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Хабаровском крае следственный комитет проводил очередной мониторинг СМИ и обнаружил информацию, сразу же заинтересовавшую ведомство. Один из местных телеканалов рассказал о том, что мать пятерых детей вынуждена снимать жилье, хотя ей положена была жилплощадь взамен квартиры по социальному найму в аварийном доме. Следком организовал проверку по этому делу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Квартира, предоставленная женщине по договору соцнайма, признана аварийной. Другого жилья местный муниципалитет женщине не дает. Следственный комитет организовал проверку и в ее ходе будут определены все обстоятельства, а также дана оценка действиям властей, - рассказали в СУ СК.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, права многодетной матери будут восстановлены.

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