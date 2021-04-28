Погода 29 апреля: в Хабаровске дождя не будет Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Наконец-то жители краевой столицы могут ощутить настоящую весеннюю погоду. Сегодня, 29 апреля в Хабаровске не ожидается осадков, дождь прекратился еще накануне вечером и пока возвращаться не собирается. Днем в краевом центре будет тепло, воздух прогреется до +16 градусов. ветер не сильный, лишь 6-11 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- В южных районах Хабаровского края 29 апреля может пройти небольшой дождь. Хотя днем тепло, до +18 градусов. ветер чуть сильнее, чем в Хабаровске – 7-12 метров, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». – Центральные районы региона тоже ожидает не сильный дождь. В дневное время суток градусник покажет до +16 по Цельсию.

Северной части региона сегодня повезло чуть меньше. Днем в этой части края может пройти даже мокрый снег, правда не сильный. Дождь будет иногда перебивать снежок. Однако такая ситуация не во всех районах севера, Аяно-Майский и Охотский, например, сегодня без осадков. На побережье усилится ветер, порывы могут достигать скорости в 22 метра в секунду.

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