Школьников, участников олимпиады из Ванинского района наградили за успехи в учебе Фото: Правительство Хабаровского края

В Ванинском районе Хабаровского края состоялась торжественная церемония награждения школьников, которые стали участниками регионального и федерального этапов олимпиады. Ребята состязались за звание лучших в области экологии, физики, химии, истории, права и астрономии. Школьникам вручили премии главы района. Наградили победителей чемпионата профмастерства по электромонтажу. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Как отмечает глава, в районе каждый год растет средний бал по ЕГЭ. В 2020 году в районе два ученика получили по 100 баллов, и один набрал 99, - рассказали в правительстве. - На мероприятии ребята рассказали, какие у них эмоции от поездок по городам на олимпиады. Также глава района призвал выпускников возвращаться после вузов в родные места.

На данное время в Ванинском районе работает 13 образовательных учреждений, в которые ходят 3500 человек. Направленность школ разносторонняя - есть кадетский корпус, инженерный, спортивный и прочие. Так, в четвертой школе планируют создать центр дополнительного образования для всех желающих. С 1 сентября ребята смогут заниматься хайтеком, физикой, промышленным дизайном и биологией.

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