Хабаровчанина насмерть сбили возле Сосновки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске произошла авария в которой погиб человек. Молодой мужчина 1986 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Владивостокское шоссе. Машина Toyota Land Cruiser ехала со стороны села Сосновка в сторону улицы Артемовская, и сбила пешехода. Мужчина погиб. При этом ГИБДД города Хабаровска сообщила, что водитель джипа был трезв и водит машину с 1994 года.

- Еще одна авария случилась на Матвеевском шоссе тоже вчера вечером. Автомодбилист проехал на красный свет и сбил человека на пешеходном переходе. В результате мужчина получил травмы – лица и головы. Его госпитализировали, - сообщили в госавтоинспекции.

Всего за минувший день в городе произошло 22 аварии. Три из них с пострадавшими.

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