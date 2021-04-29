Водителя автобуса, виновного в смерти пассажира, будут судить в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске перед судом предстанет водитель автобуса маршрута №33. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за которого умерла пассажирка. В результате полученных травм женщина скончалась в больнице спустя месяц после аварии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
- Предварительное следствие установило, что в декабре 2020 года водитель автобуса, который ездит по маршруту №33 в Хабаровске, отъезжал от остановки и не закрыл двери. В это время пассажирка выходила из автобуса, автобус наехал задним колесом на обе ноги пассажирки. Ее госпитализировали, а через месяц женщина скончалась в больнице, - рассказали в прокуратуре.
Водитель автобуса не дождался приезда сотрудников ГИБДД и покинул место аварии. Дело направлено в суд. В случае признания водителя виновным ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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