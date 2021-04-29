Вертолеты и истребители залетали над Хабаровском
Фото: Петр МОЛОТОВ
Хабаровск вовсю готовится встречать День Победы. Пару дней назад в краевой столице прошла первая пешая репетиция торжественного мероприятия. сегодня, 29 апреля проходит репетиция воздушной части парада. С утра над краевой столицей летают истребители и вертолеты.
Напомним, репетиции парада в Хабаровске будут проходить почти ежедневно. Сегодня по дорогам поедет тяжелая техника. Дороги на время репетиций в центре города будут перекрывать. Актуальную информацию об ограничении движения можно посмотреть здесь.
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