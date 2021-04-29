Вертолеты и истребители залетали над Хабаровском Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровск вовсю готовится встречать День Победы. Пару дней назад в краевой столице прошла первая пешая репетиция торжественного мероприятия. сегодня, 29 апреля проходит репетиция воздушной части парада. С утра над краевой столицей летают истребители и вертолеты.

Напомним, репетиции парада в Хабаровске будут проходить почти ежедневно. Сегодня по дорогам поедет тяжелая техника. Дороги на время репетиций в центре города будут перекрывать. Актуальную информацию об ограничении движения можно посмотреть здесь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.