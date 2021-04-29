Пловцы из пяти регионов соревнуются за Кубок мэра в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Соревнование по плаванию за Кубок мэра Хабаровска стартовало вчера в бассейне «Дельфин». Участники из Хабаровского, Камчатского, Приморского края, а также с Еврейской автономной и Амурской областей будут состязаться по западной схеме, включающей в себя утренние предварительные и вечерние финальные заплывы. Однако заплыв на 400 метров организаторы, МОО «Хабаровская городская федерация плавания», убрали из турнира, объясняя это тем, что такие заплывы теряют динамику соревнования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

На открытие турнира присутствовал мэр краевой столицы, Сергей Кравчук, он поприветствовал спортсменов и болельщиков.

- У нас много талантливых пловцов, они достойно выступают на соревнованиях разного уровня, занимают призовые места, завоевывают кубки и медали», - сказал градоначальник.

Также он добавил, что муниципалитет следит за развитием плавания в городе, уделяя большое внимание восстановлению школьных бассейнов. Также администрация города планирует построить крытый 50-метровый бассейн

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