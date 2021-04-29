Комсомольчанина подозревают в краже двух тонн дизельного топлива
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего водителя предприятия, подозреваемого в хищении топлива. С заявлением в полицию обратился менеджер организации, он рассказал, что дизель «уходит» по заправочной карте. Ущерб составил 101 тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе расследования было выявлено, что водитель мог пользоваться топливной картой организации с лимитом 150 литров в день. Подозреваемый, заправляя топливом служебный большегрузный автомобиль, сливал неизрасходованное сырье, а после продавал его неизвестным лицам. В итоге за три месяца водитель похитил 2 тонны дизельного горючего.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ – «Кража».
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