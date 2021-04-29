Стала известна причина отключения света в центре Хабаровска

Свет отключили в центре Хабаровска из-за аварии "Фото - Владлена Теряева"

В Хабаровске на центральных улицах города отключили свет. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, причина отключения – авария на линии. Устранением аварии занимается на данный момент ОАО «Хабаровская горэлектросеть».

- Когда свет снова будет подаваться, пока не известно. – сказали в диспетчерской. – Аварию устраняют.

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