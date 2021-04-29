В аэропорту Хабаровска открыли пункт вакцинации -"Фото аэропорт Хабаровск"

В международном аэропорту Хабаровск сегодня, 29 апреля начал работу пункт вакцинации от коронавируса. Он расположен в медпункте терминала внутренних авиалиний, на первом этаже здания. Организовали пункт краевой минхдрав вместе с аэропортом. Для того, чтобы поставить прививку нужно иметь гражданство РФ, паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Об этом сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Хабаровск».

- Мы заинтересованы в недопущении распространения коронавируса, который существенно повлиял на состояние рынка авиационных перевозок, значительно сократив пассажиропоток аэропортов, - сказал Юрий Кондратчик, генеральный директор аэропорта.

Также он добавил, что аэропорт соблюдает все меры безопасности, для людей доступны бесплатные маски, антисептические средства, есть разметка для соблюдения дистанции. А также в здании можно оперативно провериться на наличие коронавируса.

Как только гражданин поставит прививку, ему будет выдан соответствующий сертификат, а данные занесут в федеральный регистр, а затем они появятся на госуслугах в личном кабинете. Так, имея данные о прививке, вторую дозу вакцины человек может поставить в любом другом месте.

Работает прививочный пункт с понедельника по пятницу, с девяти утра до трех часов дня.

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