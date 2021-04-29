В Хабаровске восстановят разрушенные вандалами остановки и поставят ряд новых павильонов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялась встреча городских властей, Общественной палаты Хабаровска и Совета по предпринимательству. Обсуждение велось о ремонте и содержанию остановок. Каждый год власти занимаются этим вопросом, в этот раз к работе подключилась Общественная палата города и акцентировала внимание на некоторых пунктах. об этом сообщила администрация Хабаровска.

- Уже отремонтированы остановки «39 магазин» и «Пограничный институт» за счет средств частных организаций. В обе стороны дороги на остановках «Запарина», «Малиновского», «Судоверфь», «Парк Гагарина» и «Нововыборгская» сделают новые конструкции, - рассказали в мэрии.

По нацпроекту «БКАД» работа пройдет на 19 пунктах. Разбитые вандалами стекла на «умных» остановках заменят. Уже заказаны новые полотна. Остальные остановки чистят и красят в рамках саночистки города. На данное время проводится ревизия всех остановок. По итогу будет приниматься решение о работах на них. Также на встрече подняли вопрос качества материалов для навесов. От профнастила будут отказываться в будущем, и заменять его на более современные и прочные материалы. Обсуждение действий будет вынесено на суд предпринимателям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.