Новые меры поддержки бизнеса озвучили в правительстве Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В прошлом году, когда страну настигла пандемия новой коронавирусной инфекции, особенно сильно пострадал бизнес, в частности - общепит. В Хабаровском крае бизнесмены стали активно пользоваться мерами поддержки, которые были введены краевым правительством. Так. представители бизнеса могут арендовать региональное и городское имущество по льготным условиям. За минувший год порядка 200 коммерсантов воспользовались отсрочкой по платежам за имущество. Общая сумма экономии составила почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Бизнесмен Елена Артемьева арендует недвижимость в парковой зоне «Озеро Рица» в районе КДД «Русь». Ее освободили от уплаты аренды на сумму свыше 320 тысяч рублей, - рассказали в правительстве. - Как говорит сама предприниматель, эта мера стала хорошей поддержкой в кризис.

Елена Артемьева во время пандемии столкнулась с ограничениями, как и все владельцы кафе и ресторанов. Открыла она свое дело еще в 2019 году. И уже в следующем страна погрузилась в самоизоляцию.

В 2021 году власти ввели новые меры поддержки бизнеса. Так, Михаил Дегтярев распорядился уменьшить плату за аренду имущества края. Те предприятия, которые прекращали работать с 13 февраля по 3 сентября и те, кто работал с ограничениями, заплатят меньше на 10%.

Уже сейчас этой мерой могут воспользоваться бизнесмены. Документ подписан. Однако есть некоторые условия – договор аренды должен быть заключен до 13 февраля прошлого года. Также получить скидку могут те, у кого нет долгов за время до пандемии.

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