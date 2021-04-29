Заявки на участие в «Бессмертном полку» принимаются до 7 мая
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае уже с 2015 года в День Победы проходит масштабная патриотическая акция – «Бессмертный полк». В прошлом году, из-за пандемии ход сделали в формате онлайн. в этом году снова решено провести полк в таком формате. Заявки на участие принимают до 7 мая. Сама акция состоится в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
- Мероприятие начнется 9 мая в три часа дня. Портреты ветеранов покажут на телеканалах и в сети интернет. Каждый регион выгружаться будет отдельно, так как на акцию будет отведен лишь сам День Победы. К слову, в прошлом году она заняла 20 дней, - рассказали в правительстве.
Один человек может заявить нескольких ветеранов.
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