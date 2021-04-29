Актеры музыкального театра подарили медикам спектакль в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло мероприятие, где поздравляли сотрудников скорой помощи с их профессиональным праздником. На сцене краевого музыкального театра в торжественной обстановке вручили грамоты и благодарственные письма 12 работникам сферы. Поздравили медиков и актеры театра, они подарили сотрудникам скорой помощи спектакль «Искусство жениться». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В прошлом году. Когда началась пандемия, на пульт «скорой» поступало по полторы тысячи звонков за день, на вызовы выезжали полсотни бригад помощи, - сказали в правительстве. – Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края выразил благодарность работникам скорой помощи и сказал, что каждый из них – настоящий герой.

Он также добавил, что сотрудники скорой помощи без отдыха и передышек, рискуя собственным здоровьем, помогали пациентам с COVID-19 и спасали жизни. На сегодняшний день в краевой станции скорой помощи трудятся 2072 человека. В автопарке службы 276 машин.

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