Женщины в декрете и безработные могут получить новую профессию в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае идет прием заявлений на профессиональную переподготовку для женщин в декрете и для безработных граждан. Переобучиться могут, в том числе люди старше 50 лет. Программа реализуется в рамках проекта «Содействие занятости» и нацпроекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Программа работает в крае с 2019 года. Переучились по ней уже 610 человек старше 50 лет и предпенсионного возраста. Новую профессию освоили почти 480 декретниц, - рассказали в правительстве. – В этом году услугу предоставляют иначе. Необходимо зарегистрировать личный кабинет на «Работа в России». Там заполняется анкета и выбирается специализация. Заявление будут рассматривать не больше 15 дней. Затем заключается соглашение между учащимся, работодателем и оператором в качестве гарантии дальнейшего трудоустройства.

Профессии, предлагаемые на портале, являются самыми востребованными. Перечень можно обновлять. За услугой обратиться можно лично в центр занятости.

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