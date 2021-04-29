Ремонт дорог по национальному проекту набирает обороты в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае развернулись ремонтные работы на дорогах межмуниципального и регионального значения. Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется отремонтировать 82 участка дорог длиной почти в 56 километров. Рабочие зашли на улицу Приморскую, в Хабаровском районе отремонтируют улицу Пионерскую в Некрасовке, также дорогу сделают на участке «Подъезд к селу Некрасовка». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Сейчас работа идет на дороге в Корфовском городском поселении, также ремонтируют дорогу «Подъезд к селу Восход», - рассказали в правительстве. - В Городе юности приступили к ремонту на девяти участках дорог. Это улицы Аллея Труда, Рыночная, Ленинградская и другие. Закончился ремонт на Чернышевского. Мэрия Комсомольска проверяет работу. В общем количестве в городе ремонт пройдет на 33 улицах. Потратят на это почти полмиллиарда рублей.

Также уже в процессе работа на дороге между Совгаванью и Ванино. И идет подготовка к ремонту на участке «Подъезд к поселку Горького». Порядка 31 километра полотна региональных дорог приведут в норму.

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