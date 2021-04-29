В Хабаровске выбрали лучших учителей

«Лучшим учителем года» стала педагог начальных классов школы №30 Елена Митрофанова. Фото: правительство Хабаровского края.

Сегодня, 29 апреля, в краевой столице подвели итоги ежегодного конкурса «Педагогический звездопад». В этом году участниками стали 105 педагогов, 82 из которых смогли пройти в очный тур состязания. В финал прошли 27 профессионалов. Учителя могли заявиться по одной из девяти заявленных номинаций. Впервые появилась номинация «Лучший педагог - наставник года».

- Мы уделяем большое внимание закреплению педагогических кадров в городе. На протяжении многих лет продолжается практика предоставления работникам этой сферы служебного жилья - ключи от служебных квартир получили 255 учителей. Более половины хабаровских преподавателей награждены государственными и ведомственными наградами. Мы гордимся работой наших педагогических коллективов: их ученики достигли хороших результатов по ЕГЭ, занимают высокие места на олимпиадах разных уровней, а школы неоднократно входили в число лучших в стране. Это достойные результаты, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Главную победу и звание «Лучший учитель года» получила Елена Митрофанова, педагог начальных классов школы №30. Ей вручили денежную премию и памятный знак.