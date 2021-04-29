Погода 30 апреля: в Хабаровске будет тепло до +15 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае постепенно устанавливается теплая погода. Вчера, 29 апреля в городе было солнечно и тепло, но ветер немного портил весенний день. сегодня ситуация повторится, ветер будет дуть с такой же скоростью, до 12 метров в секунду. По температуре, в Хабаровске, например, изменений тоже особенно не будет. Днем воздух прогреется до +15 градусов. об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- Южные районы региона осадков не ждут, днем потеплеет до +19 градусов, но ветер будет по-прежнему достаточно сильный. До 12 метров в секунду, - рассказали в Дальневосточном УГМС. А вот в центральных районах края местами возможны небольшие осадки, за исключением Хабаровского и Нанайского районов здесь без дождя или снега. В целом в этой части региона воздух прогреется до отметок от +5 до +17 градусов.

Ноль и +10 градусов такой разбег в дневных температурах ждет сегодня северные районы региона. Практически везде, за исключением Охотского района, пройдет мокрый снег. усилится и ветер, его скорость от 3 до 14 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.