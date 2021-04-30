«Диктант Победы» написали больше 150 тысяч человек в Восточном военном округе -"Фото ВВО"

В Хабаровском крае в Восточном военном округе написали «Диктант Победы». Состоялась патриотическая акция вчера, 29 апреля. Всего было задействовано свыше сотни площадок для написания. Проверили свои знания порядка 150 тысяч человек, в числе которых командование округа, офицеры управлений и служб, члены их семей, гражданский персонал и юнармейцы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

- Старт мероприятию дал командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко на главной площадке мероприятия - в штабе военного округа, - добавили в ВВО. - Диктант включал в себя 20 общих вопросов о войне и пять вопросов, касающихся именно региона.

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