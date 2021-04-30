«Феникс» летит в Сочи. Юные футболисты из Амурска поборются за звание лучших в стране -"Фото МегаФон"

Начинающие спортсмены стали победителями дальневосточного этапа всероссийских футбольных соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», который проходит под эгидой «МегаФона». В младшей возрастной группе лучшими стали ребята из Хабаровского края, в старшей - из Приморья.

В этом году на финальную часть регионального тура во Владивосток приехали более 140 детей из восьми регионов - Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономии, а также Иркутской, Амурской и Магаданской областей. Ранее каждая команда стала сильнейшей в своем субъекте и получила право побороться за путевку на всероссийский финал в Сочи, который состоится в мае. Соревнования традиционно прошли в двух возрастных группах: 15-16 и 13-14 лет.

Команда «Феникс» из города Амурска одержала победу в финальном матче в младшей возрастной группе. Но самой драматичной выдалась игра в финале в старшей группе. На площадке СК «Олимпиец» встретились «Содействие» из Уссурийска и «Зеленый остров» из Магадана. Приморцы открыли счет, но капитан магаданской команды забил ответный гол, и судьба финала решилась в серии пенальти, где точнее оказались ребята из Приморского края - 4:3.

- За 16 лет, что мы проводим турнир, в нем приняли участие более 40 тысяч ребят, некоторые связали свою жизнь с футболом и продолжили играть в больших клубах, - отмечает Ольга Добровольская, директор Приморского отделения «МегаФона». - Турнир «Будущее зависит от тебя» - это не только про футбол. Это и про искренние эмоции, новые знакомства, бесценный опыт и исполнение мечты. В этом году команды-победители по итогам результатов игр в Сочи получат возможность пройти учебно-тренировочный сбор на базе одного из грандов европейского футбола.

Новинка соревнований этого сезона - участие в турнире не только футбольных команд, но и юных журналистов. Каждая команда привезла с собой начинающих пресс-атташе своей сборной. Ребята писали заметки о спортсменах, делали фотоотчет с соревнований, посещали мастер-классы, а также участвовали в конкурсе на лучший спортивный репортаж.