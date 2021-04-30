Баттл по брейкингу пройдет в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители и гости краевой столицы смогут посмотреть и познакомиться с новым видом спорта, вошедшим в олимпийскую программу. Это брейкинг - Би-Боинг или просто «брейкинг», танцевальное направление. Делится он на нижний и верхний брейк. В Хабаровске первые баттлы пройдут 1 мая в 11 часов утра на территории торгового центра «Броско Молл». Называется предварительное выступление - «Олимпийские надежды». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

- 2 мая с часу дня до половины третьего пройдут финальные выступления на набережной стадиона имени Ленина. В четыре часа дня пройдет мастер-класс от Сергея Чернышева, победителя третьих летних юношеских Олимпийских игр 2018 года. Занятие проведут для Федерации танцевального спорта края в «Ерофее». Кроме того, Сергей будет судить баттлы и финал 1 и 2 мая.

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