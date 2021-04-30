Хабаровские боксеры вышли в четвертьфинал на чемпионате России Фото: Михаил ФРОЛОВ

На чемпионате России по боксу среди юношей 19-22 лет в Серпухове 5 хабаровчан одержали победу в ринге и вышли в четвертьфинал. Хабаровские боксеры 29 апреля одержали победу над соперниками единогласным решением судейского состава. Однако уже в пятницу, 30 апреля уроженцам Хабаровска во дворце спорта «Надежда» предстоит побороться за место в полуфинале. В турнире принимают участие более 200 юниоров из 57 регионов страны. По итогу соревнования юноши, участвующие в чемпионате, за третье место получат 125 тысяч рублей, за второе 250 тысяч рублей, а победителю достанется 350 тысяч рублей и новый автокар. Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса России.

В финале соревнования для зрителей и любителей бокса выступят известные музыканты и блогеры, а также олимпийские чемпионы, и боксеры-профессионалы. Также гостям чемпионата будет предоставлена возможность поучаствовать в розыгрыше призов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.