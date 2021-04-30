Будни – на трубке, выходные – в сети: Стали известны мобильные привычки хабаровчан -"Фото МегаФон"

Жители Хабаровского края больше всего говорят друг с другом по телефону в середине недели, а в интернете предпочитают «зависать» на выходных. При этом женщины уверенно лидируют по количеству проговоренных минут, а мужчины берут реванш в потреблении мобильного интернет-трафика. Такие данные получили специалисты МегаФона, изучив обезличенную информацию абонентов при помощи инструментов Big Data.

Хрестоматийный образ женщины, часто «висящей» на трубке с подругами, как выяснилось, не так далек от истины. Во всяком случае, в Хабаровском крае женщины в среднем разговаривают больше мужчин на 37%. Но вот в том, что касается мобильного интернета и различных цифровых сервисов, мужчины обходят прекрасный пол по объему потраченного трафика, пусть и на символические 6%.

В рабочие дни количество звонков увеличивается, достигая своего пика в среду-четверг, а в субботу - воскресенье голосовая активность спадает на 25%. Это объяснимо: звонить по делам на выходных не принято, и члены семьи, как правило, рядом. Зато на уик-энд растет интернет-активность. Пользователи больше смотрят видео, общаются в соцсетях и мессенджерах. Но затем наступают трудовые будни, и потребление интернет-трафика начинает уменьшаться, достигая нижней точки в среду.

Внутри дня количество звонков обычно возрастает к 19.00, а пик потребления мобильного интернета происходит часом позже – в 20.00. Самое же «мертвое» время суток для мобильного общения в Хабаровском крае – 4 утра, когда засыпают, похоже, даже самые ярко выраженные «совы».

Самым популярным мессенджером у хабаровчан уже давно остается WhatsApp, но в спину ему уже дышит Telegram. Что же касается социальных сетей, здесь тройка лидеров тоже пока неизменна: Instagram, Одноклассники и ВКонтакте.