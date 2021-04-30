Молодежный форум «Амур» стартует в августе в Хабаровском крае -"Фото Форум "Амур"

В Хабаровском крае в последний летний месяц пройдет молодежный форум «Амур». Как пишут организаторы мероприятий – в 2021 году будет увеличено число участников, а программа станет еще разнообразнее и интереснее. Стартует регистрация на участие 17 мая и продлится до 15 июня. Заявиться может молодежь до 35 лет. Об этом сообщил на своей официальной странице Instagram форум «Амур».

- Летом пройдет смена в формате онлайн – «Жить на Дальнем Востоке», самые активные приедут на очную смену. Также ребята поучаствуют в профильной смене «Команда будущего», это формат для молодых политиков и лидеров, управленцев и руководителей, - рассказали организаторы форума. – «Городские трансформации» примут архитекторов и строителей, также пройдет смена по профилю «Туристический потенциал».

За 4 года в форуме поучаствовали свыше двух тысяч человек из 85 субъектов страны.

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