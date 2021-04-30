На главу строительной компании «Гринвилль» Алексея Коломейца завели уголовное дело в Хабаровском крае

Задержан Алексей Коломеец. Фото: со страницы Алексея Коломейца во "ВКонтакте".

Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Алексей Коломеец был задержан вчера, 29 апреля. Руководитель ряда строительных организаций обвиняется в совершении преступления по части четвертой статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная в особо крупном размере».

- В 2017 году строительная организация, возглавляемая обвиняемым, привлекла денежные средства граждан по договорам долевого участия в строительстве группы жилых домов в селе Тополево. В назначенный срок данная группа объектов не возведена в полном объеме, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства, - сообщили в региональном СК РФ.

Пока установлено, что Алексей Коломеец растратил более 13 миллионов рублей. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.