Барак на улице Волочаевской в Хабаровске расселил приморский застройщик Фото: Петр МОЛОТОВ

Вчера, 29 апреля, в Хабаровске начался снос аварийного барака, расположенного на пересечении улицы Волочаевской и Трубного переулка. Аукцион на право развития территории прошел еще 27 июня 2018 года. В нем выиграла компания из Приморья, предложив наибольшую сумму - 52 миллиона рублей.

- В прошлом году прошли слушания, и была утверждена документация, согласно которой приморский застройщик займется строительством многоквартирного дома. До этого по адресу улица Волочаевская, 19 был восьмиквартирный деревянный барак, - рассказал Иван Стицкий, начальник отдела департамента архитектуры, строительства и землепользования.

Здесь стоял деревянный дом на восемь коммунальных квартир. В 2020 году состоялись публичные слушания, утверждена документация, которой предусмотрено строительство многоквартирного дома.

Напомним, что 21 апреля в доме произошел пожар. Площадь возгорания составила более 300 квадратных метров.