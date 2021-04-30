Как будут работать фонтаны в Хабаровске на 1 мая

Фонтаны в Хабаровске заработают 1 мая Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 1 мая 2021 года намечен запуск городских фонтанов. Водные комплексы заработают в 20:45. Посмотреть торжественный старт сезона фонтанов можно будет на городских прудах, в переулке Топографическом и в детском парке имени Гайдара, а также возле кинотеатра «Дружба» и на привокзальной площади.

В 21:30 на городских прудах начнется лазерное шоу. Фишка этого сезона - показ мультфильмов для детей, который продлится 30 минут.

Главный фонтанный комплекс на городских прудах давно стал своеобразной визитной карточкой Хабаровска. Это один из самых больших комплексов в России и Европе. Его проектировали и обслуживали немецкие специалисты. Общая длина комплекса достигает 220 метров, а высота струи центрального фонтана - 35 метров.

График включения фонтанных комплексов на 1 мая:

Включение городского освещения с иллюминацией в 20-45 до 22-30

Нижний пруд – включение фонтанов с подсветкой и звуковым сопровождением в 20-45 до 23-00

Верхний пруд – включение фонтанов с подсветкой в 20-45 до 21-30, с 21-30 до 22-00 лазерное шоу, с 22-00 до 22-30 работа фонтанов, с 22-30 од 23-00 лазерное шоу

Одуванчик – включение фонтанов с подсветкой в 20-45 до 23-00

Дружба, Привокзальная площадь, пер. Топографический – включение фонтанов с подсветкой в 20-45 до 23-00

График включения фонтанных комплексов на 2, 3 мая:

Нижний, Верхний пруды – работа фонтанов с 19-00 до 22-00, технический перерыв с 20-00 до 21-00, работа лазерного шоу с 21-30 до 22-00

Одуванчик – работа фонтана с 14-00 до 22-00

Дружба, пер. Топографический, Привокзальная площадь – работа фонтанов с 10-00 до 22-00